PR satisfeito com o trabalho do IGAE no combate à corrupção

PR satisfeito com o trabalho do IGAE no combate à corrupção

O Presidente da República, João Lourenço, quer uma Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) mais eficiente e comprometida com a luta contra a corrupção, o nepotismo e outras práticas nocivas à sociedade.

O titular do poder Executivo, que falava nesta quarta-feira na cerimónia de posse de dois novos inspectores-gerais adjuntos do IGAE, sublinhou que, com o trabalho da inspecção, os gestores públicos são desencorajados a práticas menos boas, servindo melhor a nação.

No acto, escreve a Angop, em que tomaram posse os inspectores-gerais adjuntos Eduardo Semente Augusto e Tomás Gabriel Neto Joaquim, o Presidente João Lourenço ressaltou o trabalho activo do IGAE na luta contra as práticas lesivas ao Estado.

João Lourenço considerou normal que o país conte com o trabalho de instituições como o IGAE, a Polícia, os Tribunais e o Ministério Público, num momento em que o foco é a necessidade da luta contra as práticas nocivas ao interesse público.

“Felizmente, conseguimos hoje ter uma Inspecção-Geral do Estado activa, cujos resultados já temos tido oportunidade de verificar”, afirmou o Presidente.

Aposta nos programas do IGAE

À margem da cerimónia, testemunhada pelo vice-presidente da República, Bornito de Sousa, o inspector-geral adjunto do IGAE, Eduardo Augusto, disse à imprensa que há muito trabalho pela frente e que o seu desempenho vai cingir-se no auxílio ao inspector-geral e no reforço dos programas da instituição.

Disse que a aposta no auxilio ao inspector-geral da administração pública passa pelo reforço do sistema de controlo interno e dos programas de transparência na gestão governativa e corporativa.

O inspector-geral adjunto manifestou-se convicto em vencer os desafios que se colocam à instituição, tendo em vista o que considerou o interesse supremo, o combate à corrupção e ao nepotismo.

Eduardo Semente Augusto e Tomás Gabriel Neto Joaquim foram nomeados pelo Presidente da República a 5 de Junho último.