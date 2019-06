Portugal: Bebé de 20 meses atropelado em Amarante

Criança foi assistida no local e transportada para o Hospital do Vale do Sousa, em Penafiel.

De acordo com o CM, um bebé de 20 meses foi atropelado, esta manhã, no lugar das Carvalhinhas, em Cepelos, no concelho de Amarante.

A criança estaria acompanhada pela mãe quando foi colhido por um carro.

As circunstâncias do atropelamento são ainda desconhecidas. O bebé foi assistido no local pelos Bombeiros de Amarante e por uma equipa do INEM e transportado para o Hospital do Vale do Sousa, em Penafiel. A GNR também esteve no local.