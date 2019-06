População no Cuanza Norte clama por serviços sociais

Habitantes da aldeia da Pedreira, a 11 quilómetros de Ndalatando, capital da província do Cuanza Norte, pediram ao governo a construção de um sistema de tratamento e distribuição de água potável.

Para o soba Francisco Rendeiro, explica Angop, que falava em nome dos 192 habitantes da localidade durante um encontro com o governador do Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, a falta de um sistema de captação, tratamento e distribuição de água potável na localidade obriga a população a consumir água não tratada retirada em cacimbas e rios, com os vários riscos inerentes.

Além da água e da energia eléctrica, os aldeões solicitaram também a construção de um posto de saúde e uma nova escola para atender a demanda de crianças, cujo número não precisou, matriculadas da iniciação a quarta classe.

Em resposta as solicitações, o governador prometeu trabalhar para dar solução às preocupações nos domínios da água, electricidade, educação e saúde, mediante a construção de algumas infra-estruturas, ainda neste ano.

Neste primeiro dia de visita ao município do Cazengo, o governante deslocou-se também a aldeia do Quilómetro 13, com uma população estimada em 340 habitantes, onde constatou problemas semelhantes, incluindo a existência de cerca de 50 crianças que estudam debaixo de árvores, por falta de salas de aulas.

A visita de constatação e auscultação do governador as localidades e instituições públicas e privadas do município do Cazengo (sede da província) estende-se até a próxima sexta-feira da próxima semana.

As populações das duas comunidades dedicam-se, maioritariamente, a agricultura.