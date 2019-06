ONG’s pedem maior transparência do Banco Mundial em Angola

Organizações da sociedade civil angolanas manifestaram-se solidárias com a ONG, Friends of Angola (FoA) que exigiu do Banco Mundial mais informações sobre a forma como têm sido geridos os fundos que têm estado a emprestar ao governo angolano para apoiar projectos de segurança social e água.

Numa nota publicada em Washington na segunda-feira, 10, o director executivo da FoA, Florindo Chivucute, citado pela VOA, fez saber que a sua organização solicitou também mais informações sobre as entidades que têm beneficiado dos apoios do Banco Mundial, incluindo o governo angolano.

Chivucute disse, entretanto, que tais pedidos não têm sido respondidos pelo escritório do BM, tanto em Angola como na capital americana.

O Governo angolano recebeu no princípio deste ano um financiamento de 1.500 milhões de dólares daquela instituição para os próximos três anos.

Para o director da SOS Habitat, André Augusto, a preocupação da FoA, a organização criada em 2014 e sediada em Washington, é vinculativa a todos os angolanos amantes da transparência e da gestão responsável dos fundos públicos.

Por seu turno, o responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, considerou que a advertência da organização é indicativa de que o novo Governo de Angola está a ser monitorizado, não só pelas instituições nacionais, mas também por todas as organizações cívicas que têm as mais diversas ligações com Angola e com os angolanos.