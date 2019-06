Minint quer rigor e disciplina na abordagem policial

O secretário de Estado do Ministério do Interior para o Asseguramento Técnico, Salvador Rodrigues, exortou nesta quarta-feira, em Luanda, os efectivos da instituição a pautarem pelo rigor e pela disciplina na abordagem e no atendimento aos cidadãos que procuram auxílio.

Salvador José Rodrigues, escreve Angop, fez esse pronunciamento quando discursava na abertura da jornada comemorativa do 40º aniversário do Ministério do Interior a assinalar-se a 22 de Junho.

“Vamos implementar mecanismos de facilitação e de redução do tempo de obtenção de documentos de viagem, de vistos ordinários e de trabalho, para atrair os fazedores de negócios e de turismo do mundo”, afirmou o responsável relativamente ao domínio migratório.

Na sua intervenção, o secretário de Estado exigiu aos efectivos maior combate ao crime organizado e à imigração ilegal, bem como rigor na protecção das fronteiras nacionais.

Sobre os 40 anos da instituição, afirmou que foram de transformações orgânicas e estruturais, ressaltando que os desafios para o futuro são enormes e requerem dedicação e trabalho colectivo.

Este ano as comemorações do dia do Ministério do Interior decorrem sob o lema “Pelo regaste dos valores morais e cívicos, comemoremos o 40º aniversário do Minint”.