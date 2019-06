Fórum recomenda criação de cadeia de valor da banana

O Primeiro Fórum provincial de Desenvolvimento Económico do Bengo recomendou a criação da cadeia de valor da banana, um produto que tem também um seguimento agro-industrial (DR)

O Primeiro Fórum provincial de Desenvolvimento Económico do Bengo recomendou, terça-feira, a criação da cadeia de valor da banana, um produto que tem, não só, um seguimento agro-industrial, mas que constrói emprego, gera receitas, e pode ser o garante do desenvolvimento na região.

Esta recomendação, diz Angop, vem expressa no comunicado final do evento, que decorreu nessa terça-feira (11 de Junho) na cidade de Caxito, província do Bengo, em que os participantes concluíram ser necessário um melhor aproveitamento da banana, pois dela se pode obter outros derivados.

A província do Bengo é a maior produtora de banana no país, com uma produção média anual de 236 mil e 707 toneladas.

Para além da banana produzida nos seis municípios que compõem a província, a região tem o perímetro irrigado de Caxito, com 4.626 hectares, dos quais 1.100 destinados a produção de banana.

O perímetro exportou, em 2018, seis toneladas de banana, e projecta até 2022 produzir cerca de 563 mil e 279 toneladas.

No domínio da energia, foi recomendado que o governo da província deve junto do Ministério de Energia e Águas solicitar o aumento do consumo da potencia de energia eléctrica actualmente consumida na província (5 mw) e produzida na barragem das Mabubas, para que, para além do Dande e Panguila, os demais municípios possam também se beneficiar .

A barragem hidroeléctrica das Mabubas tem uma capacidade instalada de 25,6 mw, destes, apenas 5 mw é consumida na província.

O fórum recomendou a criação de condições para o melhoramento das vias secundárias e terciárias a nível da província, a fim de facilitar o escoamento dos produtos agrícolas, bem como criar incentivos para que os jovens desenvolvam competências para a criação do seu próprio negócio.

Os participantes sugeriram a capitalização de todos os recursos que aumentem as potencialidades na área do turismo e a criação de roteiros turísticos para facilitar os turistas na localização dos locais de interesse com facilidade.

O 1º Fórum provincial de Desenvolvimento Económico do Bengo decorreu sob o lema “Diversificação da economia, fonte de desenvolvimento local” e abordou, entre outros temas, a banca e o programa de financiamento aos projectos locais, o incentivo ao investimento privado e o turismo como fonte de diversificação da economia.