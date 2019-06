Cuanza Norte: População da aldeia da Pedreira clama por água potável

Angop

Pelo menos 192 habitantes da aldeia da Pedreira, situada a 11 quilómetros de Ndalatando, capital da província do Cuanza Norte, clamam por água potável e energia eléctrica uma vez que a falta destes serviços dificultam a possibilidade de distribuição de outros serviços básicos aos munícipes daquela localidade.

O apelo foi feito pelo soba Francisco Rendeiro à margem de um encontro que o governador do Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, manteve com a população local, no âmbito da visita de ajuda e controlo que iniciou terça-feira no Cazengo, município sede da província.

Francisco Rendeiro precisou que falta de um sistema de captação, tratamento e distribuição de água potável na localidade está a causar grandes riscos à saúde da população local que ainda consome água não tratada retiradas em cacimbas e rios.

Aquela autoridade tradicional defendeu igualmente a necessidade de um posto de saúde bem como de uma nova escola, devido a existência de um único estabelecimento escolar para atender a demanda.

O soba precisou que nesta escola estudam crianças da iniciação à quarta classe.

Neste primeiro dia de visita do governador Adriano Mendes de Carvalho ao município sede do Cuanza Norte, o governante deslocou-se igualmente a aldeia do Quilómetro 13, com uma população estimada em 340 habitantes, onde constatou os mesmos problemas e a existência de cerca de 50 crianças que estudam debaixo de árvores, por falta de salas de aulas.

Na ocasião, o governador provincial prometeu trabalhar para dar solução às preocupações apresentadas pelos aldeões, mormente nos domínios da água, electricidade, educação e saúde, mediante a construção de algumas infra-estruturas, ainda neste ano.