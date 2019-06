Comissária da União Africana em Luanda para constatar democracia, governação e direitos humanos

A comissária para os Assuntos Políticos da União Africana, Cessouma Minata Samate, chegou na manhã desta quarta-feira a Luanda, para uma visita de trabalho de três dias a Angola, a convite das autoridades angolanas.

A comissária, que vem a Angola para contactos com as autoridades locais sobre questões relacionadas com a democracia, governação, direitos humanos, eleições, entre outras, manterá, ainda esta manhã, um primeiro encontro com o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

De acordo com a Angop, a visita será, também, uma oportunidade para se passar em revista a evolução do processo de democratização em Angola, incluindo a preparação das eleições autárquicas, previstas para 2020.

A troca de informações sobre o combate à corrupção em África, análise da experiência de Angola, o reforço do Estado de Direito, a promoção dos direitos humanos no continente poderão igualmente fazer parte da agenda, tal como o Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas.

No centro das conversações também poderá estar a inserção de quadros angolanos nas actividades do Departamento de Assuntos Políticos da UA, incluindo nas Missões de Observação de Eleições.

No período da tarde desta quarta-feira, o secretário de Estado para as Relações Exteriores, Téte António, oferece um almoço à comissária para os Assuntos Políticos da Comissão da União Africana.

O programa da visita prevê ainda, para quinta-feira, encontros de trabalho com o juiz conselheiro presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, e o

ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida.

Cessouma Minata Samate termina a sua visita a Angola na próxima sexta-feira, após um encontro com o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz.

Nascida a 14 de Julho de 1961, Cessouma Minata Samate é a embaixadora do Burkina Faso na Etiópia e representante permanente do seu país junto da União Africana e da Comissão Económica das Nações Unidas para a África (UNECA).