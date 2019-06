Beatriz e Lauretta expõem no Camões

Dia 21 de Junho de 2019 (6ª feira) pelas 18H30, será inaugurada no CAMÕES/CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS (Av. de Portugal nº 50) a exposição colectiva “FLOWERS IN MY GARDEN” das artistas angolanas. BEATRIZ GERALDO e LAURETTA GERALDO

BEATRIZ GERALDO E LAURETTA GERALDO são duas irmãs artistas angolanas, que apresentam o trabalho colectivo “Flowers in my Garden”, que reúne 11 obras de vídeo, instalação e técnica mista, com recurso a materiais diversificados, designadamente tecidos, cartão, tintas, cerâmica arame e urinóis.

A exposição, que marca a estreia das artistas no Camões/Centro Cultural Português, remete para o tema da sobrevivência e adaptação. O conhecimento e vivência das artistas em diferentes países é o mote para uma reflexão em torno da necessidade de aceitação da diferença e integração da diversidade.

Para BEATRIZ GERALDO, a sua arte é o seu diário. “Registando meus pensamentos, emoções e, em alguns casos, minha voz. Comecei minha jornada para fora do conforto no desconhecido. Na procura da minha verdadeira vocação. Documentando cada passo em séries. Na minha última série, “Blink, Mrs Jones”, documentei como nesta nova luz, poderia ser qualquer coisa ou alguém que eu imaginar ou resolva ser”.

LAURETTA GERALDO procura com a sua arte “dessensibilizar o público para os problemas globais. Não de uma forma que os torne negligentes em relação ao que acontece ao seu redor, mas na verdade, tornando-os confortáveis, não apenas em relação às suas próprias realidades, mas também daqueles que os rodeiam”.

SOBRE AS ARTISTAS

BEATRIZ GERALDO

Nasceu em 1984, no seio de uma família de artistas. Aos 6 anos começou a desenhar. Aos 16, juntamente com a sua irmã, criam uma marca de moda “Geraldo Fashions”, tendo recebido, na Namíbia no primeiro ano de actividade o prémio de “Jovens Empreendedoras” e no segundo ano, o prémio de “Melhores Jovens Estilistas”. Estes dois prémios foram o impulso para que Beatriz Geraldo se concentra-se exclusivamente no design de moda.

Em 2003, muda-se para a cidade do Cabo para estudar Design de Interiores. Em 2005 regressa a Angola. Durante três anos consecutivos foi nomeada para “Designer do Ano”. Foi entrevistada na primeira edição da Revista da Forbes África como uma das próximas marcas de África a procurar.

Em 2014 fez uma pausa no mundo da moda e começou um novo caminho nas artes plásticas. De Maio a Junho de 2018 expôs no HCTA, em Luanda, a colecção intitulada “Blink, Mr. Jones!”, uma série de arte contemporânea em papel com técnicas de mixed media.

Em 2018, fez o curso de Designer Gráfico em Lisboa. Actualmente, a artista plástica e designer trabalha como freelancer em Luanda

LAURETTA GERALDO

Artista multidisciplinar, formada em Game Art pela Universidade Full Sail, em 2016. Os seus trabalhos mais recentes apresentam, principalmente “ready mades” que usa para criar metáforas dos seus tópicos de discussão. A sua paixão pela animação, o stop motions para ser específico é algo que se pode esperar ver nos seus trabalhos

O facto de ter vivido em diversos países e de ter necessidade de se adaptar, constantemente, as diversas culturas, facilitou a sua capacidade de se relacionar com um público de várias origens, através da cor e da forma. Encara a sua carreira como uma forma de diminuir o peso dos desafios/adaptabilidades da sua vida e esforça-se para fazer arte, o que é instigante mas ainda alegre.

