Samakuva diz que UNITA não guarda “corpos de ninguém”

O presidente do maior partido na oposição, Isaías Samakuva, chamou a imprensa na tarde de segunda-feira, 10, para apresentar o balanço das exéquias do líder fundador da UNITA.

Entre várias questões, foi questionado ao líder do “galo negro” se tinham em posse corpos de membros do MPLA.

De acordo com Samakuva, “ouvi algumas altas personalidades do MPLA, quando se falava na entrega do corpo de Jonas Savimbi, de que também existem corpos de pessoas pertencentes ao MPLA que precisam de ser entregues”.

Segundo o político, são muitos os que morreram nos campos de batalha, de um e de outro lado, “e se formos a falar de cada um, muitos deles estão em túmulos que ninguém conhece”, mas, ressalvou, “a UNITA não guarda corpo de ninguém”.

“Eu creio que, no espírito de Reconciliação Nacional que está em curso, e na ideia de se homenagear às vítimas dos conflitos políticos, neste quadro, poderá falar-se nesta matéria ou se alargar esta matéria para outros casos, principalmente, de casos específicos que estão plasmados nos acordos de paz”, concluiu.