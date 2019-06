Namibe: Crianças abandonam escolas para fugirem à seca

Crianças fora do sistema de ensino no Namibe (DR)

VOA | Armando Chicoca

Um grande número de crianças está a abandonar as escolas em zonas rurais do Namibe, devido à seca.

As crianças acompanham os pais em caminhadas de centenas de quilómetros na procura de água e pasto para o gado.

No virei um dos municípios mais assolado da província do Namibe muitas crianças em idade escolar abandonaram as aulas em consequências da seca cíclica, sobretudo no território da Comuna do Cainde segundo fez saber o Administrador comunal Daniel Tchiambo.

“Temos um grande número de crianças que saíram com os seus encarregados (de educação), uns com o seu gado outros à procura de melhores condições foram procurar trabalho em outras localidades”, disse.

Algumas crianças percorrem entre 200 e 300 quilómetros a pé com os pais à procura de melhores condições para o gado e isto está por outro lado a criar outro tipo de problema.

Nas localidades de S. Nicolau, Benitaba, no município do Namibe as populações queixam-se que estão ser invadidos pelos criadores de gado.

O Administrador Comunal adjunto Tchova Joaquim disse haver ruma “invasão” nessa zona por parte dos criadores de gado.

“Quase que fomos invadidos por muitos criadores vindos do município do Virei e de outros lados, uns vêm da Huíla”, disse.

No Município do Tômbwa, a situação não difere, as autoridades locais dizem estar engajadas na abertura de furos de água para o gado através do canal do rio Cunene conforme disse á VOA o seu Administrador municipal Alexandre Nyuca.