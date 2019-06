Menongue sem sinal da Movicel

Os utilizadores da rede de telefonia móvel da Movicel, na cidade de Menongue, província do Cuando Cubango, estão agastados devido à falta de sinal de voz e internet, há mais de um mês.

Contactado pelo Jornal de Angola, Neemias Neves, um dos clientes da Movicel há mais de 10 anos, disse que a situação de falta de rede na cidade de Menongue tem criado enormes transtornos para se comunicar com os seus parentes e amigos, principalmente em Luanda, onde as pessoas usam mais a Movicel devido o baixo custo da tarifa do saldo em comparação com a Unitel.

Segundo Neemias Neves, outra situação preocupante é o facto de mesmo em funcionamento a rede da Movicel é muito baixa, tendo em vista que só existe o sinal de voz e internet no centro da cidade de Menongue, num raio de aproximadamente cinco quilómetros.

Por este facto, defendeu a necessidade da Movicel expandir e melhorar os seus serviços a nível dos nove municípios que compõem a província do Cuando Cubango, sob pena de perder todos os seus clientes na região.