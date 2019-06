Meio-irmão de Kim que foi assassinado era informante da CIA, diz jornal

Kim Jong-nam, meio-irmão do actual líder norte-coreano, Kim Jong-un, que foi assassinado em 2017 em um aeroporto da Malásia, colaborou com a CIA, de acordo com o jornal Wall Street Journal.

“Houve um link” entre a CIA e Kim Jong-nam, disse a pessoa citada pela mídia.

De acordo com o jornal, Kim Jong-nam viajou para a Malásia em Fevereiro de 2017 para se reunir com o seu contacto da CIA.

De acordo com a Sputnik, ele passou alguns dias na ilha malaia de Langkawi, onde conheceu um homem desconhecido de origem coreana-americana, que a polícia denunciou durante o julgamento contra duas mulheres acusadas do assassinato do irmão de Kim Jong-un.

Além disso, vários ex-funcionários dos EUA afirmaram que Kim Jong-nam, que viveu em Macau, provavelmente teve contactos com os serviços de inteligência de outros países, especialmente a China, disse o jornal.

Kim Jong-nam, 45, que viajava com um passaporte em nome de Kim Chol, morreu envenenado depois que duas mulheres borrifaram o seu rosto com gás no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur em 13 de Fevereiro de 2017.