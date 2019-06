Ligação Luanda-Windhoek só na TAAG

Devido a dívidas e problemas jurídicos, a companhia aérea namibiana interrompeu, desde 3 de Junho, os voos para Luanda. A ligação com Windhoek será assegurada pela TAAG, no quadro do acordo de partilha de código entre as duas empresas.

Para além da conexão com Angola, os voos diários entre Windhoek e Joanesburgo (África do Sul) foram reduzidos de três para apenas um. O mesmo sucedeu nas ligações entre Windhoek e a Cidade do Cabo, também na África do Sul.

Segundo o JA, a difícil situação da Air Namibia foi confirmada ontem pelo seu porta-voz, Paul Nakawa.

“Devido ao processo judicial em curso patrocinado pela Challenge Air, os fundos da Air Namibia na Europa foram congelados, facto que causou um grave problema de liquidez na companhia aérea”, afirmou o responsável.