Japão investe 200 mil dólares em desminagem no Uíge

Duzentos mil dólares norte-americanos foram empregues, nos últimos doze meses, na província do Uíge, pela embaixada do Japão em Angola, para apoiar o processo de desminagem em cinco áreas localizadas em Dange-Quitexe (três), Bungo (uma) e Maquela do Zombo (uma).

Esta informação foi prestada hoje, terça-feira, pelo encarregado de Negócios da Embaixada do Japão, Toshinori Matshushiro, após audiência com o governador Pinda Simão, com quem tratou de aspectos ligados as acções de desminagem na província.

Segundo o diplomata, citado pela Angop, a verba foi doada à Organização Não-Governamental Ajuda Popular da Noruega (APN), que no quadro do programa “Acção Contra Minas”, desminou 627 mil metros quadrados, equivalente a 60 hectares, no Dange-Quitexe, Bungo e Maquela do Zombo.

O Japão, adiantou Toshinori Matshushiro, investiu ainda, na sede do Uíge, em outros dois projectos sociais ligados à construção de centros comunitários e sistema de purificação de água, cujo montante evitou revelar.

O diplomata deu ainda a conhecer que o Governo japonês está disponível para, nos próximos tempos, implementar novos projectos sociais na região, complementando outras ajudas humanitárias que tem prestado à província desde a época de conflito armado.