Huambo: Recém-nascido encontrado com vida em lixeira

Um recém-nascido foi encontrado ontem (segunda-feira) com vida numa das lixeiras do bairro do Calundo, arredores da cidade do Huambo, por cidadãos que se deslocaram ao local para depositar resíduos.

Segundo moradores, ouvidos pela à ANGOP, presume-se que o bebé tenha sido abandonado nas primeiras horas de vida pela própria mãe, depois do suposto marido ter negado à paternidade.

Sentidos com a situação, os moradores condenaram o grau de imoralidade dos progenitores, por se tratar de uma vida inocente, resultante da irresponsabilidade de adultos.

Por sua vez, o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Interior, intendente Martinho Kavita Satito, informou que a mãe do bebé já se encontra sob custódia das autoridades policiais, devendo, responder a qualquer momento ao Ministério Público.