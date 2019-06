Homem coloca fim à própria vida

Fernando Cristóvão, 53 anos, colocou fim à própria vida, sábado, por enforcamento, no quarto de banho da sua casa, no bairro do Miru, Distrito Urbano da Estalagem, município de Viana, em Luanda, por motivos ainda desconhecidos.

A esposa, Maria Francisco, contou ao Jornal de Angola que, na noite de sexta-feira, pernoitou na Igreja Católica da Boa Nova, na Estalagem, e quando regressou a casa às sete da manhã, no sábado, encontrou a triste notícia.

Depois de 31 anos de convivência, a mulher, que diz ter ficado surpreendida com a atitude do esposo, explicou que este, com quem teve os cinco filhos, não tinha aparentemente motivos para se suicidar, uma vez que não havia problemas no lar. A viúva lamenta o facto de o marido ter forçado a própria morte, deixando-a sozinha a cuidar dos filhos.