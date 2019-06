Falha de travões provoca despiste e cinco feridos na Fidel Castro

Um mini-autocarro despistou-se as sete horas de hoje, terça-feira, na Avenida Fidel Castro, no troço pedonal/ três AAA, no sentido Cacuaco /Viana, devido a falha de travões, tendo provocado cinco feridos.

Em declarações à Angop, o porta-voz da Brigada Especial de Trânsito (Bet), inspector João Pereira, indicou que três dos acidentados, cujo a gravidade dos ferimentos não foi avaliada, são mulheres e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Cacuaco.

A falha de travões originou o despiste e capotamento da viatura, que transportava mais de 15 passageiros e mercadorias diversas para o mercado do KM30, em Viana.

De acordo com João Pereira, a Avenida, por ser uma via rápida e totalmente asfaltada, requer dos automobilistas prevenção e cautela na condução.

Entretanto, parte da viatura acidentada ocupou uma das faixas de rodagem, razão pela qual esta a causar embaraços no trânsito automóvel no sentido município de Viana.

Com 56 quilometros, entre os municípios de Cacuaco/Viana e Belas (vice-versa), a Fidel Castro regista cinco a seis acidentes por semana entre despistes, capotamentos, choques entre veículos e atropelamentos provocado pelo mau estado de viaturas e falta de prudência por parte dos automobilistas.