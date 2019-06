CAN2019: Os 23 de Srdan Vasiljevic

Com uma média de 27 anos, o seleccionador Srdan Vasiljevic escolheu já os 23 futebolistas que evoluirão no Campeonato Africano das Nações, a decorrer de 21 de Junho a 19 de Julho, no Egipto.

Segundo avança Angop, Mateus Galiano é o mais velho dos Palancas Negras, com 34 anos, enquanto Show é o mais novo, com 20.

Guarda-redes

Toni Cabaça, 33 anos, 1º de Agosto

Landu, 29 anos, Interclube

Ndulu, 22 anos, Desportivo da Huíla

Defesas

Isaac, 28 anos, 1º de Agosto

Dani Massunguna, 33 anos 1º de Agosto

Paizo, 27 anos, 1º de Agosto

Edy Afonso, 25 anos, Petro de Luanda

Wilson, 28 anos, Petro de Luanda

Bastos, 27 anos, Lazio (Itália)

Jonathan Buatu, 25 anos, Rio Ave (Portugal)

Bruno Gaspar, 26 anos, Sporting de Portugal

Médios

Herenilson, 22 anos, Petro de Luanda

Show, 20 anos, 1º de Agosto

Macaia, 25 anos, 1º de Agosto

Stélvio Cruz, 30 anos, F91 Dudelange (Luxemburgo)

Djalma Campos, 32 anos, Alanyaspor (Turquia)

Freddy, 29 anos, Antalyaspor ( Turquia)

Geraldo, 27 anos, Al Ahly (Egipto)

Avançados

Mabululo, 29 anos, 1º de Agosto

Mateus Galiano, 34 anos, Boavista (Portugal)

Wilson Eduardo, 28 anos, Sporting de Braga (Portugal)

Gelson Dala, 22 anos, Rio Ave/Sporting de Porutgal

Evandro Brandão, 28 anos, Leixões (Portugal)

Da lista inicial ficaram de fora Chico (FC Bravos do Maquis), Jeremie Bela (Albacete de Espanha), Jonas Ramalho (Girona de Espanha) e Clinton da Mata (Clube Brugge da Bélgica).

Na prova do Egipto, Angola está no Grupo E, com Mauritânia, Mali e Tunísia. Começa a sua campanha no dia 24 frente aos tunisinos.