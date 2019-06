CAN2019: Ministra confirma disponibilidade de verba

A ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula Sacramento Neto, confirmou nesta terça-feira à Angop, em Luanda, a entrega, na semana finda, da verba para a participação de Angola no CAN2019, de 21 de Junho a 19 de Julho, no Cairo (Egipto).

Sem avançar o montante de que se referiu, afirmou apenas tratar-se da última parte dos valores necessários para uma presença condigna dos Palancas Negras na maior cimeira do futebol continental.

Na última semana, o presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Artur de Almeida e Silva, estimou entre 600 a 700 milhões de kwanzas a participação do combinado nacional no evento do Egipto.

No CAN, Angola está enquadrada no grupo E, com sede em Suez, juntamente com a Tunísia (adversária de estreia no próximo dia 24), Mauritânia e Mali.

Após ter declarado, no último sábado, à Rádio 5, o empenho do executivo para uma presença exitosa de Angola nas competições internacionais, disse existir já parte da verba proposta para selecção de futebol em Sub-17, tendo em conta o Campeonato do Mundo, a disputar-se de 26 de Outubro a 17 de Novembro, no Brasil.

Ana Paula Sacramento Neto garantiu estar igualmente disponíveis os valores para a participação do país no Campeonato do Mundo de patinagem, de 6 a 14 de Julho, em Barcelona (Espanha) e de basquetebol, de 31 de Agosto a 15 de Setembro, na China.