Bié recolhe 22 toneladas de bens para vítimas da seca

Vinte e duas toneladas de produtos diversos foram já recolhidas, nos últimos oito dias, na província do Bié, no âmbito de uma campanha tendente a acudir as vítimas da seca no Cuando Cubango, Huíla, Namibe e Cunene .

O facto foi avançado hoje, terça-feira, no Cuito, pelo vice-governador para o sector Político, Social e Económico, Carlos Ulombe da Silva, quando fazia à Angop o balanço provisório da aludida campanha, lançada a 3 de Junho e com término previsto para 30 de Julho do ano em curso.

Sublinhou que o município do Cuito recolheu cinco toneladas, Andulo três, enquanto Camacupa, Cunhinga, Chinguar, Chitembo, Nhârea, Catabola e Cuemba, com duas toneladas cada.

Constam dos bens, arroz, fuba, açúcar, sabão, sal, óleo vegetal, massa alimentar, cobertores, roupa usada, entre outros.

Carlos da Silva enalteceu o gesto dos cidadãos, salientando que a entrega de donativos decorre nas administrações municipais, pelo que reiterou o apelo de adesão a mesma.

Cunene é a província mais afectada pela seca, sendo as famílias vítimas estimadas em 857 mil 443, bem como um milhão e 100 bovinos em risco de morte devido a fome e sede. A falta de chuva prejudica a agricultura de subsistência.

Para atenuar o problema, o Governo do Cunene considera serem necessários 343 mil 662, 86 toneladas de bens alimentares diversos .

Realça também ser preciso 106 milhões, 770 mil e 500 kwanzas, para a mobilização de distintos recursos, tendentes ao asseguramento do Programa de Transumância, no âmbito do Programa de Emergência Contra a Seca.