Última Hora: Um morto em choque de Helicóptero contra prédio em Nova Iorque

A aeronave caiu no topo de um edifício da Sétima Avenida, no centro de Manhattan.

Helicóptero colidiu contra um prédio em Manhattan, Nova Iorque. De acordo com a imprensa local, a aeronave teve de efetuar uma aterragem de emergência acabando por colidir contra o topo do edifício que se encontra no centro da cidade, perto de Times Square.

Uma mulher que se encontrava no edifício relatou à Fox News, citada pelo CM, que sentiu um estrondo e depois o prédio inteiro tremeu.

Um forte dispositivo de emergência foi mobilizado para o local. Há registo de pelo menos um ferido, segundo a imprensa local.

