Secretário do PR já contactou Makuta Nkondo

Secretário do PR já contactou Makuta Nkondo

O parlamentar da CASA-CE, Makuta Nkondo, confirmou hoje através da Rádio Despertar, que já foi contactado pelo secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos Constitucionais e Parlamentares, Marcy Lopes, para juntos definirem à agenda para visita em qualquer aldeia ou comuna do interior do país.

De acordo com a emissora, este contacto entre Marcy e Makuta é uma resposta do PR ao desafio que lhe foi lançado pelo deputado da CASA-CE, para juntos viajarem para uma localidade e aí pernoitarem