Novo concurso tenta cobrir lacuna na saúde em Angola

O Ministério da Saúde de Angola anunciou a abertura de um novo concurso público para a admissão de quadros e de pessoal auxiliar para o sector.

Segundo avança a VOA, este será o segundo concurso na Saúde em menos de um ano, o que leva os deputados da oposição a lembrar ao Governo que muitos candidatos aprovados no concurso do ano passado ainda não foram enquadrados por alegadas “razões burocráticas e administrativas” do Ministério.

O médico e deputado Maurilio Luyele, da UNITA, disse que o Parlamento aprovou um orçamento correspondente que se bem aplicado vai evitar que os erros do passado voltem a ocorrer.

Luyele considera que muitos governos locais não criam incentivos para manter os quadros provenientes de outras regiões, o que desencoraja muitos profissionais.

Por seu turno, o deputado Manuel Fernandes, da CASA-CE, considera que o país carece de profissionais para a saúde, mas que precisa criar condições para que muitos profissionais não prefiram trabalhar em Luanda, onde as condições de trabalho são relativamente melhores.

Manuel Fernandes declarou que também os governos provinciais não dão incentivos aos quadros locais, muitos deles com experiência comprovada.

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, assegurou na última semana que além dos profissionais aprovados no concurso público no final do ano passado, o sector poderá contar com mais 5.463 profissionais de saúde para serem admitidos este ano.

Lutucuta acrescentou que o Ministério pretende aumentar os recursos humanos, agregando neste recrutamento médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e pessoal de apoio, que serão colocados nos municípios sendo que na carreira médica serão recrutados 2.258, cerca de 1.300 enfermeiros,800 no sector de diagnóstico 800 e 500 para o apoio hospitalar.

Angola, segundo a ministra, possui apenas cerca de 6.700 médicos e, destes, 2.258 estão no desemprego, sem vínculo como Ministério.