O juiz responsável pela fase de instrução do processo Marques, Ivo Rosa, decidiu anular as declarações de Ricardo Salgado de outros processos que foram usados pelo Ministério Público para fazer prova no processo.

O jornal Público conta esta segunda-feira que os depoimentos do antigo banqueiro, que foram usados para provar pagamentos ilegais a Zeinal Bava, não são válidos e que, por essa razão, Ricardo Salgado vai voltar a depor.