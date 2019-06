Jovem executado a tiro em plena via pública no Cazenga

Um jovem de 26 anos foi executado a tiro na manhã deste Domingo, no bairro da Terra Vermelha, município do Cazenga em Luanda, contaram testemunhas oculares confirmadas por fonte policial ao NJOnline.

De acordo com relatos de testemunhas, por volta das 8:00 de Domingo,9, a vítima, que circulava numa motorizada, estava a ser perseguida por três homens que também seguiam em motorizadas.

Quando se aproximaram do jovem, efectuaram vários disparos em plena via pública, na presença de crianças e adultos que circulavam no local.

Dezenas de pessoas que assistiram o episódio saíram a acorrer do local para não serem atingidas.

Após cessarem os tiros, os três elementos fugiram e o homem baleado morreu no local, sendo posteriormente recolhido por efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

O NJOnline contactou o director de comunicação do Ministério do Interior, Intendente Mateus Rodrigues, que disse que a corporação tomou o conhecimento deste assassinato por via de uma denúncia anónima e já existem uma equipas do SIC e da PN a trabalhar para esclarecer este caso.

“Já estamos a trabalhar na investigação para esclarecer este caso que resultou na morte de um jovem de 26 anos”, disse.