Independência do Judiciário vai hoje à discussão em Luanda

O Presidente da República, João Lourenço, procede hoje, em Luanda, à abertura do quinto congresso da Conferência das Jurisdições Constitucionais de África (CJCA), que vai, entre outros assuntos, abordar a importância da independência, autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário.

Durante o encontro, escreve o JA, Angola assume a presidência da organização por um período de dois anos. Simão Victor, juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, que confirmou a presença do Presidente João Lourenço na sessão de abertura do congresso, garantiu que Angola vai trabalhar para que a fiscalização dos Tribunais Constitucionais seja rigorosamente cumprida pelos poderes instituídos em cada país membro.

O magistrado explicou que o congresso, que junta membros de mais de 30 países, pretende que África tenha uma só voz nas questões constitucionais junto de outros tribunais do mundo. A intenção, acrescentou, é incentivar os tribunais africanos para que estejam unidos nos propósitos defendidos pela Conferência das Jurisdições Constitucionais de África.

O porta-voz explicou que o encontro dos responsáveis dos Tribunais Constitucionais de África é também um espaço de concertação de posições e de soluções dos constrangimentos dos países em relação as questões constitucionais.

Para o congresso, Angola propôs o tema “Os Tribunais/ Conselhos Constitucionais como garantes da Constituição e dos direitos e liberdades fundamentais”, bem como algumas questões que espera ver respondidas pelos membros da organização.

Os congressistas vão analisar também o tema “Relevância do costume nas decisões dos Tribunais/Conselhos Constitucionais, proferidas no âmbito da tutela dos direitos, e sua articulação com o disposto na declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Povos”.

Vão, igualmente, fazer apresentação do relatório financeiro, avaliar o estado das contribuições, novas adesões, aprovação do Orçamento e do Programa de Actividades 2019-2021, além da eleição do novo Conselho Executivo da CJCA e do secretário-geral.

Ontem, o Bureau Executivo da CJCA reuniu para fazer o balanço das actividades implementadas durante a presidência da África do Sul, a análise das questões financeiras, bem como projectar novas acções da organização.

A cerimónia solene de abertura conta com oito intervenções, com destaque para o presidente do Tribunal Constitucional de Angola, das comissárias para os Assuntos Políticos da União Africana, do secretário da Conferência Mundial da Justiça Constitucional, do presidente do Tribunal Constitucional da África do Sul, que cessa a liderança na CJCA.