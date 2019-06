Governo de Cabinda nega existir hotel com 600 quartos

Governo de Cabinda nega existir hotel com 600 quartos

Angop

O secretário provincial do Comércio e Hotelaria em Cabinda, João Macaia Tati, afirmou não existir, na cidade de Cabinda, nenhuma unidade hoteleira em construção, com 600 quartos, a ser inaugurado a 01 de Julho próximo.

João Macaia Tati, falava sábado em conferência de imprensa em reacção à notícia publicada no dia 06 pelo Jornal de Angola, que citava a agência Lusa, dando conta da existência em Cabinda de uma unidade hoteleira, a ser inaugurada a 01 de Julho, com 600 quartos, piscinas, campos de jogos e ténis, a três quilómetros da base de Malongo.

“Quero aqui afirmar, como responsável pela área de hotelaria e comércio, que não existe nenhuma unidade em Cabinda desta dimensão. E se existe nunca fomos contactados como entidade que regula e licencia esta actividade”, declarou.

Informou que o município sede de Cabinda conta com oito hotéis e a maior unidade é a do Chiazi com 132 quartos.