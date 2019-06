Fórum provincial aborda desenvolvimento económico do Bengo

O Primeiro Fórum provincial de Desenvolvimento económico Local, para análise e discussão do papel da província no âmbito da diversificação da economia, acontece terça-feira (11), em Caxito, numa organização do governo provincial do Bengo.

Com a duração de um dia, o encontro visa chamar o sector económico para apresentar a carteira de negócios e discutir com os empresários, empreendedores e sociedade civil o actual estado da província em termos económicos.

Sob o lema “Diversificação da economia fonte de desenvolvimento local”, o encontro vai abordar temas relativos ao sector bancário, incentivos fiscais, bem como projectos e financiamentos internos e externos.

A directora do Gabinete provincial para o Desenvolvimento Económico Integrado do Bengo, Fátima Sebastião, disse que a concessão e legalização da terra, a construção de infra-estruturas e o crédito bancário constituem as principais dificuldades que os empresários locais enfrentam.

O certame, que vai reunir 150 participantes, vai envolver os sectores do ambiente, transporte, turismo, comércio, agricultura e recursos minerais.