Estrela do basebol norte-americano, baleado na República Dominicana

Conhecido como ‘Big Papi’ foi atingido nas costas por um motociclista.

O antigo jogador de basebol dos Boston Red Sox, David Ortiz, foi baleado este domingo na República Dominicana e foi submetido a uma cirurgia naquele país.

Segundo a imprensa internacional, a antiga estrela da maior liga de basebol norte americana foi atingida nas costas durante um incidente numa discoteca em Santo Domingo, a sua terra natal.

Segundo o CM, Ortiz terá sido baleado por um motociclista que acabou detido pelas autoridades depois de vários locais o terem interceptado e agredido, como mostram as imagens divulgadas nas redes sociais:

O antigo jogador, conhecido no mundo do desporto como ‘Big Papi’, nasceu em Santo Domingo e fez a sua estreia na maior liga de basebol do mundo em 1997.

Jogou durante vinte temporadas, a maior parte nos Boston Red Sox, até à retirada, em 2016.