Escrivão José, director do jornal 24 Horas (DW)

ERCA orienta Jornal 24 Horas ao cumprimento do direito de resposta

A Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA) orientou o Jornal 24 Horas a publicar, na integra e com relevo, o direito de resposta e de rectificação da empresa Jamarg Diamond, Limitada.

Segundo deliberação da ERCA enviada nesta segunda-feira à Angop, em Luanda, a empresa em causa intentou uma queixa contra o jornal por não ter dado o mesmo destaque ao direito de resposta depois da publicação de uma peça jornalística, em Janeiro do ano em curso.

Na sua deliberação, a ERCA recomenda ao Jornal 24 Horas a respeitar, no futuro, de modo pontual e integral, o pedido de publicação do direito de resposta e de rectificação, nos termos da Lei.

A ERCA adianta ter sido provado que o jornal não cumpriu com a sua obrigação de publicar o texto que conforma o direito de resposta e de rectificação dentro do prazo (até à segunda edição imediatamente a seguir à recepção da resposta).

Adianta ainda que a empresa queixosa cumpriu com o tempo estabelecido por Lei ( dentro de 45 dias após a publicação da matéria), no que toca à solicitação da publicação do direito de resposta e de rectificação.