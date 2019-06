Cientistas localizam cratera da maior colisão de meteorito da história

Cratera formada por meteorito no estado do Arizona, EUA (© Foto: Jimmy Conover)

Após descobrirem uma gigantesca cratera perto da aldeia escocesa de Ullapool, os cientistas acreditam que esse seja o local onde ocorreu a maior colisão de um meteorito da história de nosso planeta.

Conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes, escreve a Sputnik, a Escócia teve o seu belo cenário interrompido há 1,2 biliões de anos quando um enorme meteorito caiu nessa região, segundo um novo estudo.

Acredita-se que o enorme meteorito tenha medido cerca de 1 km de largura, provocando uma cratera de 15-20 km quando caiu na Terra, escreve o The Mirror.

A cratera foi descoberta pelos pesquisadores da Universidade de Oxford debaixo de água e rochas mais novas, na bacia de Minch.

“O material escavado durante o impacto de um meteorito gigante raramente é preservado na Terra, porque rapidamente é sujeito a erosão, então esta é uma descoberta realmente empolgante. O meteorito impactou por acaso um antigo vale de fissuras onde os sedimentos frescos rapidamente cobriram os detritos e os preservaram […] O próximo passo será um levantamento geofísico detalhado em nossa área alvo – a bacia de Minch”, disse o líder do estudo, Dr. Ken Amor.

Através de análises dos materiais do meteorito, os cientistas conseguiram encontrar a provável origem da cratera.

“Isso deve ter sido um grande espectáculo quando esse grande meteorito atingiu uma paisagem árida, espalhando poeira e detritos rochosos em uma ampla área”, complementou.

Em um passado muito distante, a Terra era alvo de numerosos impactos de meteoritos, pois os asteróides colidiam com detritos remanescentes da formação do Sistema Solar inicial.

As colisões com objectos desse tamanho são bastante raras nos dias actuais, com os pesquisadores estimando que elas ocorrem uma vez a cada 100 mil anos ou uma vez a cada 1 milhão de anos.