Angola assume vice-presidência da 108.ª Sessão da CIT

Angola assume nesta segunda-feira (10) a vice-presidência da 108.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho (CIT) que, este ano, marca as comemorações dos 100 anos da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A 108.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho (CIT), que decorre no Palácio das Nações, em Genebra, Suíça, é o órgão máximo de decisão da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O referido órgão regulamenta, fiscaliza, estuda e avalia as relações de trabalho existentes no mundo, indica uma nota da Representação Permanente de Angola junto do Escritório das Nações Unidas e demais Organizações Internacionais em Genebra.

O evento, que comporta dois segmentos de alto nível, conta com a presença de mais de 50 Chefes de Estado e de Governo, incluindo o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da 73.ª Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, a equatoriana Maria Fernanda Espinosa.

A vice-presidência do país é liderada pela representante permanente de Angola junto do Escritório das Nações Unidas e demais Organizações Internacionais em Genebra, Margarida Rosa da Silva Izata, e teve o apoio consensual do grupo africano que endossou a sua candidatura durante a 3.ª Reunião do Comité Técnico dos Ministros do Trabalho, realizada em Abril último, em Addis Abeba, Etiópia.

A OIT é uma instituição multilateral das Nações Unidas, especializada nas questões de trabalho, fundamentalmente no que se refere ao cumprimento das normas, convenções e recomendações internacionais.