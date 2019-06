Angola assina acordo com empresa dos EUA para desenvolver projectos de gás natural

Mercado

A empresa americana New Fortress Energy LLC vai financiar, construir e operar um terminal de importação e gaseificação de gás natural liquefeito em Angola.

O acordo advém do memorando de entendimento assinado com os ministérios dos Recursos Minerais e Petróleos, da Energia e Águas e das Finanças visa ainda garantir o abastecimento de gás natural às instalações industriais em toda a Angola e cooperar com o primeiro dos três ministérios no desenvolvimento de recursos adicionais de gás natural e numa central de liquefacção.

O documento foi assinado pelo presidente executivo da empresa americana, Wes Edens e pelo ministro dos Recursos Minerais e do Petróleo, tendo recebido a aprovação do Presidente João Lourenço, segundo o comunicado divulgado.

“Esta parceria vai abastecer Angola de gás natural, com a consequente criação de benefícios económicos e ambientais”, disse Wes Edens, que acrescentou que a transição do país para uma economia alimentada a gás natural vai reduzir de forma significativa os custos com combustíveis e encorajar o investimento estrangeiro.”