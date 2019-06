Abbas elogia posição russa e chinesa sobre questão palestiniana

O líder palestino Mahmoud Abbas elogiou a posição de Moscovo e de Pequim sobre o problema palestino, que se reflecte numa declaração conjunta do presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, assinada após as recentes conversações bilaterais em Moscovo, informou a mídia local.

Abbas disse que tal posição impediria qualquer ataque ao estado de direito internacional e à Iniciativa de Paz Árabe, assim como contra os direitos históricos dos palestinianos, de acordo com a agência de notícias WAFA.

De acordo com a Sputnik, Putin e Xi mantiveram conversações no início desta semana em Moscovo. Os líderes assinaram a declaração conjunta em que incluíam a retomada antecipada das negociações sobre a questão palestino-israelita e expressaram apoio ao estabelecimento de um Estado palestino independente e totalmente soberano dentro das fronteiras de 1967 com Jerusalém Oriental como sua capital.

A Iniciativa de Paz Árabe foi proposta pela Arábia Saudita e endossada pela Liga Árabe em 2002 e re-endossada em 2007 e 2017.

Em particular, a iniciativa pede a retirada total das forças israelita dos territórios disputados e a restauração das fronteiras que existiam antes da Guerra dos Seis Dias de 1967, em troca da normalização das relações com os países árabes.

De acordo com a iniciativa, Israel reconhece um estado palestino soberano com sua capital em Jerusalém Oriental e fornece uma solução para o problema dos refugiados palestininos.

O governo israelita recusa-se a reconhecer a Palestina como uma entidade política e diplomática independente e constrói assentamentos nas áreas ocupadas, apesar das objeções das Nações Unidas.