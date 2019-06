Sudão: Desobediência civil põe nervos dos militares à flor da pele

As forças de segurança responderam hoje com gás lacrimogéneo contra centenas de manifestantes que estavam a procurar bloquear estradas em Cartum no âmbito do apelo da oposição para a “desobediência civil” popular de forma a obrigar os militares a deixar o poder que assumiram após a detenção do ex-ditador Omar al-Bashir.

A par da desobediência civil, escreve o NJOnline, as organizações da oposição, com destaque para os Profissionais do Sudão, uma associação de várias forças, incluindo sindicais, cívicas e políticas, lançaram uma greve geral que está a paralisar o país.

Apesar de os lideres militares terem, depois de terem morrido mais de 100 pessoas em protestos na semana passada, vindo a terreiro dizer que iam realizar eleições num prazo máximo de 9 meses, esta proposta foi veementemente recusada porque no Sudão ninguém acredita que o Conselho Militar não esteja a planear instaurar um regime totalitário depois de despejar do poder o velho Bashir.