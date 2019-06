Sociedade mineira de Kamajico perde direito de exploração por dívida

Mais de 500 milhões de dólares de divida acumulada causou a retira do direito de exploração à Sociedade Mineira de Kamajico, na mina Luo, província da Lunda Norte, tendo sido revertida desde Maio do ano em curso a favor do Estado.

Para além da divida com os credores, fornecedores e referentes ao pagamento de impostos, sublinha Angop, a reversão da mina a favor do Estado deve-se igualmente ao baixo nível de produção, baixa receita e altos custos operacionais.

Os factos foram avançados sábado, na localidade do Luo, pelo Presidente do Conselho de Administração da Endiama, Ganga Júnior, no final da visita efectuada às minas de exploração diamantíferas na Lunda Norte.

“A empresa operava com prejuízos sucessivos, cujo funcionamento não permitiam reembolsar as despesas, de modos que nas condições em que funcionava a divida iria aumentar com o passar do tempo”, disse.

Fez saber que os níveis de produção rondam os cinco mil quilates/mês, o que é insuficiente para a estrutura de custos, para sócios.

Actualmente, a Endiama assume a gestão corrente do projecto, através de uma comissão de trabalho que vai monitorizar toda a actividade, mantendo os postos de trabalho (352) até que consiga novos parceiros e/ou investidores com capacidades financeira.

Após a extinção da Sociedade, foram, até agora, estabelecidos acordos com cinco empresas mineiras de especialidade, no sentido de trabalharem com a Endiama, no levantamento de todo sistema de informação, para se conhecer exactamente o potencial que existe e posterior apresentação de propostas de financiamento.

A mina do Luo foi criada em 2003.

Informou que o Estado, pelas mesmas razões, reverteu a seu favor a Luarica, que, em breve, alterará os direitos mineiros, com vista a melhoria da gestão, reestruturação das infra-estruturas e encontrar novos investidores.

Disse que a mina “tem problemas graves” do ponto de vista técnico, tecnológico, de segurança do pessoal e dos equipamentos.