Quinze carros de bombeiros e 100 bombeiros chamados a Blaze no Bloco de Apartamentos em Londres

Um novo bloco de apartamentos que se acredita estar localizado em Barking Riverside, no De Pass Gardens, no leste de Londres, pegou fogo no domingo.

A Brigada de Incêndio de Londres, explica a Sputnik, informou que 15 carros de bombeiros e cerca de 100 bombeiros estão tentando apagar o fogo no bloco de apartamentos.

A polícia prontamente chegou ao local no De Pass Gardens, em Barking, “lidando com um incidente grave, em que um bloco de apartamentos está aceso”, segundo a polícia de Barking & Dagenham.

As evacuações estão em andamento e o fechamento de estradas está sendo implementado, segundo a polícia.

Não há relatos sobre vítimas a partir de agora.

Usuários de mídia social compartilharam vídeos e fotos do incêndio.