Polícia desmantela grupo de marginais em Cacuaco

Três cidadãos nacionais, de 15, 17 e 34 anos de idade, foram, na madrugada deste sábado, detidos, em flagrante delito, pelas forças policiais, em Luanda, por estarem envolvidos no crime de furto de artigos diversos, pertencentes a uma cidadã nacional de 53 anos de idade.

Segundo avança a página oficial da corporação, o crime ocorreu no interior de uma residência, no bairro Forno do Cal, município de Cacuaco, quando os acusados aproveitaram-se da ausência da proprietária, arrombaram a porta da residência com recurso a um “pé de cabra”, e retiraram diversos artigos.

O grupo é reincidente na prática deste e outros crimes, e o seu “líder” esteve, recentemente, em cumprimento de uma pena de prisão na Comarca Central de Luanda, por um período de (um ano e seis meses).

Salientar que, os acusados foram encaminhados ao Serviço de Investigação Criminal, para os devidos procedimentos legais.