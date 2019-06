Noiva e duas crianças morrem em tragédia nas Filipinas

Um camião caiu numa ravina e provocou a morte de 13 pessoas, entre as quais uma noiva e duas crianças, na ilha de Luzon, nas Filipinas, anunciou este domingo a polícia local.

Segundo as autoridades filipinas, citadas pelo CM, um homem que tinha levado a sua família para visitar os parentes da sua namorada e pedir formalmente a sua mão em casamento, como dita a tradição no país, na província de Camarines Sul, no sul da ilha de Luzon.

O acidente ocorreu depois da visita e os noivos encontravam-se no camião.

“O camião, um veículo que era normalmente usado para transportar areia e que foi alugado para a ocasião, perdeu o controlo e caiu na ravina, sendo que alguns passageiros foram projectados, enquanto outros foram esmagados” pelo veículo, disse o chefe da polícia local, Victor Quinao.

Os acidentes rodoviários são frequentes nas Filipinas, onde os transportes são essencialmente assegurados por carros ou camiões em mau estado, com condutores com pouca formação.

Um deputado recentemente qualificou os transportes como “caixões rolantes”.