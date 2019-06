Huambo: Polícia ausculta comunidade da Caála

A Polícia Nacional realizou, na última sexta-feira, 7 de Junho, um encontro de auscultação junto dos moradores da Caála.

Na acção, que se enquadra no programa do policiamento de proximidade, explica a página oficial da corporação, os mais de 300 participantes apresentaram preocupações como a presença policial, a frequência de crimes cometidos com recurso a armas de fogo, maior celeridade na resposta policial, entre outras.

Na oportunidade, o Comandante Municipal, Superintendente – Benito Quintas, que respondeu prontamente as questões levantadas, alertou os moradores sobre a necessidade de denunciar oportunamente os actos que ocorrem nas suas comunidades, visando permitir que os órgãos de Polícia respondam em tempo útil as solicitações de segurança das comunidades.

Refira-se que, fizeram parte do encontro autoridades tradicionais, religiosas e moradores dos bairros e aldeias da Mangumbala, Kangola 1 e 2, Cantão Paúla, Dôngua, Ngunji, Kandiombolo, Vicassa, Vissongue entre outros.