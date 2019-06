Huambo: Incêndio mata cinco irmãos

Cinco irmãos, com idades entre os dois meses a 11 anos, morreram carbonizados, na noite de sábado, em consequência de um incêndio provocado pelo armazenamento de gasolina no interior da residência em que dormiam, no bairro da Munda Paiva, arredores da cidade do Huambo.

Em declarações à Angop, o avó do petizes, Ezequias Prata, disse que o incêndio deflagrou por volta das 21 horas, enquanto as crianças dormiam, após o contacto do fogo com o recipiente onde estava armazenada a gasolina para a comercialização.

Explicou que a deflagração deu-se numa altura em que a mãe das vítimas acendia o fogareiro para cozinhar.