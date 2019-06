Empresários quenianos pesquisam mercado angolano

Empresários quenianos são esperados em Luanda para participar na Conferência sobre Comércio e Investimento entre o Quénia e Angola, a ter lugar na capital angolana de 21 a 26 de Julho próximo.

Os homens de negócios nas áreas da educação, saúde, agricultura e outras vão aproveitar a oportunidade para pesquisar o mercado angolano, numa altura em que Angola procura diversificar a sua economia e tirar proveito de acordos assinados recentemente entre os dois países.

De acordo com o jornal queniano “Daily Nation”, citado pela Angop, a missão empresarial do Quénia enquadra-se no âmbito de um programa destinado a estimular o investimento privado, e tirar vantagem dos esforços de Angola para ultrapassar a dependência da sua economia do petróleo.

De acordo com a porta-voz da conferência, Anne Moraa, durante a sua estada em Angola, os empresários quenianos vão inteirar-se do mercado local e das oportunidades de investimento, bem como participar em debates com potenciais parceiros e membros do governo.

A fonte disse que o evento tem já o respaldo dos embaixadores dos dois países, nomeadamente, Sianga Abílio (Angola) e Josphat Maikara (Quénia), e as relações entre os dois países serão facilitadas pelas ligações aéreas da “Kenya Airways” que opera três voos semanais nesta rota desde 2011.

Em 2014, durante uma visita do presidente queniano, Uhuru Kenyatta, à Angola, os governos dos dois países assinaram acordos para criação de uma Comissão Conjunta de Cooperação e um Memorando de Entendimento sobre Consultas Politicas, com vista ao estabelecimento de relações nas áreas da economia, ciência, educação, cultura e outras.