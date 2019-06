Cunene: Crianças beneficiam de papas para combater malnutrição

Essas quantidades de suplemento vão atender cinco mil crianças menores de cinco anos de idade, que actualmente padecem de malnutrição a nível dos seis municípios da província do Cunene.

Durante o acto de entrega desses bens, escreve Angop, director de programa multilateral da World Vision Angola, Robert Jan Bulten, afirmou que o gesto da organização visa juntar-se aos esforços do Governo angolano para o combate da malnutrição em crianças.

A par da doação, a World Vision está promover a formação intensiva de 200 agentes comunitários e 100 enfermeiros em matérias de diagnóstico e cuidados de casos de malnutrição nas zonas rurais.

Na ocasião, a vice-governadora para o sector Económico, Político e Social, Soraya Mateus Kalongela, agradeceu o gesto da World Vision e referiu que com essa quantidade de papas os menores que padecem desta patologia estarão bem assistidos.

Na província do Cunene, em 2018, foram diagnosticadas cinco mil e 195 crianças menores de cinco anos de idade com malnutrição, que resultaram em 110 óbitos, contra os 8.639 casos da doença registados em 2017, com 106 óbitos.

A província do Cunene conta com 87 unidades sanitárias que estão habilitadas para realizar o tratamento da malnutrição.