Basquetebol: Angola no Afrobasket do Mali

A selecção sénior feminina de basquetebol qualificou-se para o Afrobasket2019, em Agosto próximo, no Mali, ao vencer domingo a similar do Zimbabwe, por 90-64, no segundo jogo do Zonal IV de apuramento, disputado na capital zimbabweana, Harare.

Segundo informa Angop, depois de já ter vencido na véspera esta mesma adversária, por 99-53, numa prova em que foram as únicas concorrentes, Angola assinala assim a sua terceira presença numa competição do género, depois das edições de Bamako’2011 e Maputo’2013.

O Afrobasket qualificará as duas representantes africanas ao Campeonato do Mundo.

Para o zonal, o seleccionador Apolinário Paquete levou as jogadoras Rosimira Daniel, Joana António, Regina Pequeno, Erica Agostinho, Eduarda Gabriel, Emanuela Mateus, Felizarda Jorge (Interclube), Elizabeth Mateus, Juda Quindanda, Rosa Gala e Avelina Peso (1º de Agosto).