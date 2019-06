“Amor total e absoluto”: Autor guineense fala sobre sua obra poética

VOA | Danielle Stescki

Manuel Pedro é autor do livro intitulado “EVELICE: a maçã edénica que não mordi”, da editora Chiado Books. A obra é “uma confissão honesta do pecado que não cometi.”

Para os cristãos, Satanás trouxe o pecado à humanidade no Jardim do Éden, quando corrompeu Adão e Eva a desobedecer a Deus. Desde então, o pecado tem sido passado de geração a geração, e como os cristãos acreditam que somos descendentes de Adão, também herdamos o pecado dele. Na sua poesia, Pedro faz uma alusão ao pecado que não cometemos.

As mulheres são sua fonte de inspiração e a trama poética é a do amor total e absoluto: ardoroso, fatal, abrangente e avassalador, conforme descreveu o professor Leopoldo Amado, Comissário da CEDE-AO para a Educação, Ciência e Cultura, no prefácio do livro publicado em Outubro de 2018.

A “Colecção Prazeres Poéticos” tem 111 poemas, alguns escritos em português e outros em crioulo.

“Eu considero-me um crioulo, não um lusófono”.

Quem ler a obra de Djombo–di-Kilin, pseudónimo literário do autor, vai perceber como as mulheres russas e a cidade de Moscovo o influenciaram. Pedro estudou na universidade Amizade entre os Povos por seis anos. Ele tem saudades do inverno russo, sobretudo de brincar com as bolinhas de neve.

A ilustração da capa do livro é de autoria do poeta e artista plástico Ismael Hipólito Djata. O livro está disponível online no site www.chiadobooks.com e também na livraria Coimbra em Bissau.

Confira a entrevista com Manuel Pedro para saber mais sobre o livro e para ouvir a declamação de alguns poemas.