Actor luso brasileiro Ruy Ennes comemorou sabado seu 38 aniversario

Ruy Ennes protagonista do filme Daytime Cowboy comemorou sábado o seu aniversário no Rio de Janeiro com uma grande festa a fantasia. O actor mora em Nova York ha 5 anos e esta recebendo convites para filmes em Hollywood.



Ele é um dos actores luso brasileiros mais promissores.



Conhecido por ter participado em filmes e seriados de TV. Nascido na cidade do Rio de Janeiro sua carreira abrange cinema, TV, teatro. O actor está com projeção no mercado norte americano, está recebendo novos convites para atuar no cinema americano. O actor já contracenou com grandes nomes como Vanessa Williams e James Franco, ambos atores norte americanos.