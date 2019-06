UCCLA promove Encontro de Escritores de Língua Portuguesa em Cabo Verde

A Biblioteca Nacional de Cabo Verde (Várzea, cidade da Praia) vai acolher, de 20 a 22 de junho, a 9.ª edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa – evento em torno da língua portuguesa que contribui para o diálogo e a aproximação entre os escritores dos diferentes continentes – organizado pela UCCLA e pela Câmara Municipal da Praia.

Este encontro tem como tema principal “A Literatura Infantojuvenil” e 3 subtemas: “Pôr imagens e sons nas palavras, pôr palavras nas imagens”, “A Literatura Infantojuvenil, lugar de afeto e da emoção” e “Escrever o mundo, escrever-se a si”.

A sessão de abertura desta edição do Encontro de Escritores decorrerá no dia 20 de junho, às 16 horas, no Parque 5 de Julho, e contará com as intervenções do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia da Silva, do presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e do presidente da EMEP – Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia, Victor Coutinho.

Uma homenagem ao escritor cabo-verdiano Germano Almeida – Prémio Camões 2018 – dará um enriquecimento ainda maior a este IX Encontro de Escritores de Língua Portuguesa.

Estão confirmadas as presenças dos seguintes escritores:

– Angola: A. Pedro Correia e Cremilda Lima;

– Brasil: Andréa Zamorano;

– Cabo Verde: Ana Cordeiro, Augusta Teixeira (Mana Guta), Daniel Medina, Germano Almeida, Hermínia Curado Ferreira, João Lopes Filho, Natacha Magalhães e Odair Varela;

– Galiza: Adela Figueroa Panisse;

– Guiné-Bissau: Kátia Casimiro;

– Moçambique: Conceição Queiroz;

– Portugal: André Letria, Avelina Ferraz, Daniel Completo, José Fanha e Sílvia Alves;

– São Tome e Príncipe: Olinda Beja.

No âmbito do programa do encontro haverá, também, visita a escolas – para ouvir os alunos falarem sobre literatura -, assim à Assomada, Tarrafal e Cidade Velha.

De salientar que as anteriores edições do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa decorreram na cidade de Natal (Brasil – 4), em Luanda (Angola – 1) e na cidade da Praia (Cabo Verde – 3).

Já participaram mais de 100 escritores, entre os quais escritores consagrados pelos principais prémios literários das literaturas escritas em Língua Portuguesa – incluindo 6 prémios Camões: Arménio Vieira, Eduardo Lourenço, João Ubaldo Ribeiro, Pepetela, Mia Couto e Germano Almeida -, mas também escritoras e escritores de diferentes gerações e tradições literárias.

(Nota enviada ao Portal de Angola com pedido de publicação)