Tee Grizzley dispara contra Eminem em música e diz que comanda Detroit

Parece que mais um dos jovens rappers de Detroit compartilha o desprezo de Sada Baby pelo rapper mais conhecido da cidade como Tee Grizzley, a estrela de “First Day Out”, que encontrou o seu caminho na lista de ouvintes de LeBron James, tem palavras para Eminem no seu novo álbum, Scriptures, que saiu esta sexta-feira pela 300 Entertainment.

Segundo avança o Portal RAP +, na quarta faixa do álbum intitulado “No Talking”, declarando sem rodeios: “eu comando Detroit, niggas falando sobre Eminem / Falando essa merda, eu mato você, ele, e ele” rima o rapper. Os seus sentimentos ecoam com os de Sada Baby, que disse numa entrevista que o rapper Kamikaze não entra na sua lista dos cinco maiores rappers de Detroit.

Apesar da sua relativa novidade em relação ao jogo, Tee Grizzley tem algum grande nome de produção por trás do seu novo álbum, na forma de Timbaland, que produziu as Escritures, dizendo que Tee o impressionou durante todo o processo. “Basicamente, esse cara faz você ver e sentir”, disse ele sobre as rimas de Tee num recente vídeo no Instagram.

É claro que o apoio de Timbaland não deve impedir a retaliação de Eminem quando ele ouvir a música. A lista de ‘inimigos do rap’ de Em cresceu muito no ano passado, quando ele atacou basicamente qualquer um e todos que o criticaram em Kamikaze, incluindo Tyler The Creator e Machine Gun Kelly. MGK foi um dos primeiros rappers da geração que cresceu sobre Em e conseguiu uma resposta, provocando uma luta de curta duração que deixou os fãs de rap fascinados, mas terminou depois de apenas duas faixas.