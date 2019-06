Saúde no Kilamba Kiaxi cria brigadas contra malária e cólera

Duas brigadas de luta e prevenção contra diarreias agudas e malária foram criadas, este ano, no Kilamba Kiaxi, em Luanda, informou a directora municipal, Josefa Costa.

De acordo com a directora, citada pela Angop, as duas brigadas trabalham junto das comunidades, igrejas e mercados para a prevenção e tratamento destas doenças que são as mais frequentes no município.

Josefa Costa indicou que além da realização de palestras elas fazem a distribuição de panfletos e alguns meios como mosquiteiros, raticidas e de hipoclorito de sódio, assim com a fumigação intra e extra domiciliar.

Estas brigadas, acrescentou, também falou sobre sistomiases, porque ainda existem no município crianças que brincam e tomam banho ao longo das valas de drenagem.

Esclareceu que estas crianças, além de quedas e morte por afogamento, também correm o risco de contrair doenças como a cistomiase, leptospirose, cujo transmissor é o rato, a cólera, entre outras.

Informou que a Direcção da Saúde também tem programas de controlo das diabetes, Hiv/Sida, Hipertensão Arterial e combate às gravidezes precoces na adolescência.

Josefa Costa informou que existem no município várias doenças em desenvolvimento e que carecem de um estudo multidisciplinar do ponto de vista do saneamento básico , remoção e tratamento de lixo e de águas residuais, assim como dos solos.

Considerou que o município carece de uma trabalho urgente porque de outro modo a população continuará exposta a riscos de várias patologias.

A médica pontualizou que muitas vezes, neste trabalho, as brigadas são confrontadas com comunidades cujo acesso e muito precário, porque os moradores constroem as residências até ao longo das valas de drenagem.

Outra dificuldade tem a ver com a carência de meios de transporte para as brigadas que muitas vezes se deslocam a pé ou de táxi para as comunidades.